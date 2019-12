Salvini a picco sulla Gregoretti Il processo ormai è dietro l’angolo Le carte della

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Iniziato nella Giunta per le immunità parlamentari del Senato l’esamerichiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti di Matteo, accusato di sequestro di persona per i 131 migranti tenuti tre giorni in mare, nel luglio scorso, a bordonave “Guardia Costiera. “Si darà al senatoreun termine di 15 giorni per chiedere di essere sentito dalla Giunta o inviare una memoria scritta”, ha dichiarato ieri il presidenteGiunta, l’azzurro Maurizio Gasparri. Il voto è quindi previsto il 20 gennaio e poi la decisione passerà all’Aula. “Il calendario è stato fissato in maniera molto serrata”, ha assicurato Gasparri. E questa volta è più che probabile che l’autorizzazione venga concessa, mettendo il Capitano in una posizione critica. L’ACCUSA. Per il Tribunale dei Ministri, l’allora ministro ...

