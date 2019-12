Saluto militare, l’Uefa “rimprovera” i nazionali turchi. E quello di Dybala era “uno scherzo” (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’Uefa “rimprovera” i nazionali turchi che fecero il Saluto militare in campo, mentre la turchia di Erdogan invadeva la Siria del Nord. E “condanna” la federcalcio turca a pagare una multa di 50.000 euro. Tutto qui: una reprimenda ai giocatori e una sanzione spicciola. E’ la decisione presa dalla Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo dell’Uefa dopo che le polemiche per quel gesto avevano fatto il giro del mondo. La “reprimenda” riguarda, si legge nella nota, Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yilmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahumut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Mr. Yusuf Yazici, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüc e İrfan Can Kahveci, “per aver utilizzato le partite del Round di qualificazione del Campionato Europeo UEFA 2020 tra le squadre nazionali della turchia e ...

