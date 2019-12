Saluto militare, dall’Uefa reprimenda ai giocatori e multa di 50mila euro alla Turchia (Di venerdì 20 dicembre 2019) reprimenda ai giocatori e una multa da 50mila euro alla federcalcio della Turchia. È questa la sanzione comminata dall’Uefa in seguito agli episodi che hanno visto protagonisti calciatori turchi sia in nazionale che nei rispettivi club, con saluti militari al termine delle gare o come esultanza per appoggiare il presidente turco Erdogan. “La Commissione Disciplinare, Etica … L'articolo Saluto militare, dall’Uefa reprimenda ai giocatori e multa di 50mila euro alla Turchia

Leggi la notizia su calcioefinanza

