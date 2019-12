Salute | psicologa | stressati da montagne di e-mail? Ecco come difendersi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Accendo il mio computer, attendo con impazienza che si colleghi, vado online e trattengo il respiro finché non sento quelle paroline magiche: c’è posta per te!“. Era solo pochi anni fa, ma la frase di Meg Ryan nel film ‘C’è posta per te’ sembra lontana anni luce. “Molto più spesso ci troviamo a essere sommersi dalla posta elettronica senza riuscire a rispondere a tutte le richieste. Questa condizione genera un forte stress tanto che, in uno studio della University of British Columbia, i ricercatori hanno dimostrato che chi controlla la casella di posta solo tre volte al giorno risulta meno stressato rispetto a chi lo fa continuamente“. Ad analizzare per l’AdnKronoslo ‘stress da e-’ è Eleonora Iacobelli, psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), ...

montemi1 : RT @montemi1: Nuovo #Consultorio familiare e adolescenti @ASLRoma1 a viale Angelico 28. Spazio bellissimo con Servizi di screening oncologi… - BeFreeCoop : RT @MdM_Italie: ?? BUONGIORNO DOTTORESSA Per il nostro ultimo incontro del 2019 con la #psicologa di Médecins du Monde - Missione Italia, ab… - Sabrinalfonsi : RT @montemi1: Nuovo #Consultorio familiare e adolescenti @ASLRoma1 a viale Angelico 28. Spazio bellissimo con Servizi di screening oncologi… -