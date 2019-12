Salta la messa di Natale | i genitori protestano | Cancellano le nostre

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Non sono tardati ad arrivare i pareri contrastanti da parte delle famiglie e del mondo della politica, tutti concordi nell'esprimere un disappunto sulla decisione della dirigente, adesso si sta cercando di organizzare unaal di fuori della scuola per lanciare unggio alle minoranze. Fioccano le polemiche ad Agrigento sulla decisione della dirigente scolastica, Anna Gangarossa, di annullare la partecipazione degli alunni al precetto natalizio per “rispetto delle minoranze”. Tra le domande che idei ragazzini si stanno ponendo in queste ultime ore vi è il perché della presa di posizione. Quello che ida noi raggiunti raccontano è il non aver sentito mai nessuno esprimere apertamente un disappunto su come venisse gestita la differenza e il conseguente rispetto del credo religioso da parte della scuola. Ad essere coinvolto nella ...

ernesto74403396 : Con la #Brexit, la gran Bretagna si sta isolando,e finirà sotto l'egida degli #Usa. L'addio del professore all'Ingh… - ag_notizie : La scuola è laica, salta la messa di Natale di un istituto della città - PrimaStampa_eu : Agrigento, salta la messa di Natale a scuola perché è 'laica'. La dirigente si è vista quindi costretta, a malincuo… -