Sallusti, Feltri, Senaldi e il “Misoginia social club” del giornalismo italiano (Di venerdì 20 dicembre 2019) Illustrazione di Emanuele Fucecchi “Esperta di zoccolaggine”. Pensavo che fosse un colpo di sole quello che si è abbattuto su Alessandro Sallusti ieri portandolo ad inveire in maniera scomposta contro Selvaggia Lucarelli. È evidente in queste parole un grottesco accecamento, che per giunta si manifesta sulla scia di una labile pretestuosa polemica modellata sull’eco di una trasmissione televisiva. Ma anche questo obnubilamento merita di essere indagato, e – purtroppo – messo in connessione con una vera e propria tendenza del giornalismo italiano. Dal caso Iotti (“Brava a letto e in cucina”) al caso Raggi (“La patata bollente”), al caso Lucarelli (“Zoccolaggine”), ormai, dato l’affollamento e la sovrapposizione, non si può più dire che siano solo singoli episodi: si tratta di una miserevole nouvelle vague, una sorta di “Misoginia social club” che cerca di imporre il suo ...

Leggi la notizia su tpi

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sallusti Feltri