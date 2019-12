Salerno | successo per la V° edizione di “Artinsieme”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti, al Duomo di, per la manifestazione ARTINSIEME, organizzata dalla Soprintendenza, diretta da Francesca Casule, con le Associazioni che si occupano della disabilità. La Soprintendenza ha inteso creare una rete di associazioni che si prendono cura di persone con disabilità, in un luogo con valenza storico-culturale, per promuovere uno scambio di espressioni artistiche, dando la possibilità ai protagonisti di esprimere i loro talenti al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’accessibilità all’arte. Teatro, Visite Guidate, Video, Mostre e Laboratori didattici hanno animato, per tutta la giornata, l’iniziativa culturale. Sala San Tommaso – Duomo diORE 10.00 GUIDE PER UN GIORNO Nell’ambito delle attività di accompagnamento e inserimento occupazionale e lavorativo dei beneficiari, la ...

