Salerno sistemi | sospesa l’erogazione idrica in alcune strade | ecco dove

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSpa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Generale Clark civico n° 5,si rende necessario sospendereLunedì 23 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 22.00, alle seguentie traverse limitrofe: – Via Generale Clark da incrocio con via De Marco a Via Leucosia – Via Leucosia limitatamente al chiosco Bar Andretta ed al Lido New Arenella L'articolol’erogazioneinproviene da Anteprima24.it.

