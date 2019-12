Salerno, presentata la campagna contro l’abuso di bevande alcoliche (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – ”Porta con te la Festa, lascia a piedi l’Alcol”: questo il nome della campagna per l’applicazione del divieto della vendita e somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 18 anni. La presentazione questa mattina presso il bar Umberto in Piazza Amendola. L’iniziativa si colloca nel quadro di un programma più ampio di contrasto del fenomeno delle abbuffate alcoliche e degli episodi di coma etilico che coinvolgono un numero sempre maggiore di minorenni promosso dagli organizzatori. Nonostante precise normative che prevedono anche sanzioni particolarmente dure, non mancano gli esercenti che soprattutto in questo periodo festivo non guardano la carta d’identità al momento di servire alcolici. Da qui la campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai ragazzi oltre che ai gestori dei locali che potranno esporre una ...

