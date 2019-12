Salerno | operazione della Polizia Municipale | 23 sequestri di merce varia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Personale del Comando diha effettuato, negli ultimi due giorni, 23di. I, consistenti in giocattoli vari, migliaia di cover e vetri protettivi per cellulari, accessori di abbigliamento e chincaglieria, sono stati effettuati in diverse zone del territorio cittadino: Piazza Portanova, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Flavio Gioia, Via Mercanti, Via Roma, area interna Villa Comunale. Il servizio continuerà nei prossimi giorni. L'articolo: 23diproviene da Anteprima24.it.

