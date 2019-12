Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ildi, Vincenzo Napoli, in occasione delle prossime festività natalizie, ha emanato un’che prevede per ledie di, una serie di disposizioni per i gestori dei pubblici esercizi, quali bar ristoranti e similari, in merito all’organizzazione dei tradizionali festeggiamenti augurali. In particolare l’dispone che nei giorni 24 e 31 dicembre è consentito, d1219, la diffusione diall’interno e al chiuso solo ed esclusivamente mediante auto riproduzione. All’esterno del locale non dovranno essere collocati i diffusori acustici e la, solo se regolarmente autorizzata, potrà essere riprodotta solo attraverso mediante strumentili. In ogni caso, l’chiede ai gestori di garantire il rispetto dei livelli di emissioni sonore in base alla normativa ...

anteprima24 : ** ##Salerno, musica e alcool alle vigilie di #Natale e #Capodanno: c’è #Ordinanza del #Sindaco **… - marcopalumbo20 : Una giornata di festa — presso Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci - Salerno - Hellentin : Avevo dimenticato quanto fosse rilassante guidare da solo e ascoltare la musica. Ma soprattutto quanto fosse comp… -