Salerno | ambulatorio trapiantati | i chiarimenti del Ruggi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– In merito agli articoli di stampa relativi ad una presunta interruzione di servizio nell’assistenza ai pazienti, la Struttura Commissariale dell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona dichiarisce quanto segue: Ogni struttura italiana autorizzata per il trapianto di organi solidi, qual è la nostra Azienda, svolge la sua attività in costante e totale interconnessione con quelle delle altre strutture regionali ed extraregionali che, insieme, concorrono a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti. All’interno della struttura è obbligatoria la presenza di equipe multidisciplinari per la presa in carico del paziente, elemento fondante per garantire l’equità dell’accesso alle cure, l’adeguatezza, l’efficienza e l’efficacia degli interventi, in altre parole, la continuità assistenziale. Questo è ciò che prevede sia l’Accordo ...

