Sabbioneta, uccise il figlio 11enne dando fuoco alla casa dell’ex moglie: padre condannato a 14 anni (Di venerdì 20 dicembre 2019) È stato condannato a 14 anni dalla Corte d'Assise Gianfranco Zani, il 54enne che il 22 novembre 2018, a Sabbioneta in provincia di Mantova, diede fuoco ai vestiti della sua ex moglie nella loro camera da letto scatenando un incendio in cui rimase ucciso il figlio Marco. L'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Carmela Sabelli, aveva chiesto l'ergastolo per omicidio volontario.

