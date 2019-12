Rugby | Top12 2019-2020 | Viadana-Colorno 22-23 Rimonta vincente degli ospiti nella ripresa

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Risultato a sorpresa nell’anticipo della sesta giornata deldi: ilpassa aper 22-23 con una grandal 22-6 in appena 25 minuti di gioco. Doppio bonus per la formazione di casa, che sigla quattro mete, salendo a quota 9 in classifica, mentre glitrovano finalmente la prima vittoria e vanno a 6. Peroni– VI giornata 20.12.19 – ore 19.30 IM Exchangev HBS22-23 (2-4) 21.12.19 – ore 14.00 Moglianov ValoEmilia ore 15.00 Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo 22.12.19 – ore 14.00 Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano ore 15.00 Lazio1927 v Lafert San Donà La classifica del campionato: ValoEmilia, Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro, FEMI-CZ Rovigo 21 punti; Argos Petrarca, Mogliano1969 19; Lafert San Donà 11; IM Exchange ...

Rugbymeet : TOP12: il derby del Po sorride al Colorno che vince la prima partita della stagione #Top12 @RugbyColorno… - OA_Sport : #Rugby, Top12 2019-2020: Mogliano-Valorugby e Petrarca-Fiamme Oro i big match. Calvisano e Rovigo per l’allungo -