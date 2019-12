Rugby | Pro 14 | Zebre-Benetton Treviso | derby fondamentale per entrambe

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Va in scena domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16 e diretta streaming su Dazn, il primoceltico della stagione tra ledi Parma e la. Unche arriva in un momento difficile della stagione delle due formazioni italiane,relegate nelle parti basse della classifica e che hanno bisogno di punti per dare una svolta alla loro stagione. Dopo un anno di sconfitte, nell’ultimo turno del Guinness Pro 14 lehanno ottenuto un’ottima vittoria in trasferta, in casa di Newport. Anche in Challenge Cup i bianconeri si sono riscoperti vincenti contro Brive due settimane fa, mentre lo scorso weekend in Francia è arrivata una cocente sconfitta. Di contro, laarriva aldopo la convincente vittoria in casa con Lione in Champions Cup, ma nelle settimane precedenti per i biancoverdi era arrivata una serie di ...

