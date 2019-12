Rugby | Pro 14 | Benetton Treviso | scelta la formazione per affrontare le Zebre

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si disputa domani, con fischio d’inizio alle 16 e diretta su Dazn, il primo derby natalizio del Guinness Pro 14 tra ledi Parma e la. E a poco più di 24 ore dal via Kieran Crowley, il tecnico della, ha annunciato lache scenderà in campo allo Stadio Lanfranchi domani. L’8° round di Guinness PRO14 sarà il primo dei tre derby della stagione, con il secondo secondo appuntamento che sarà sabato 28 dicembre ore 14:00 allo Stadio Monigo. A dirigere l’incontro sarà la terna italiana composta da Marius Mitrea e dagli assistenti Andrea Piardi e Gianlucca Gnecchi. Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN. Nei 23 biancoverdi scelti dallo staff biancoverde ci sono cinque novità rispetto a quello selezionato lo scorso weekend. La linea dei trequarti vedrà così il triangolo allargato composto da Jayden Hayward a estremo mentre sulle ali agiranno ...

