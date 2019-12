Leggi la notizia su newscronaca.myblog

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai” recitava un celebre spot natalizio. Ma mai ci si sarebbe aspettati quello che è successo nella notte fra lunedì 16 e martedì 17 dicembre a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza. Qualche malvivente ha rubato oltre un centinaio di, di proprietà dellaPizzaut, che offre lavoro aie alle ragazze con l’autismo. I tradizionali dolci natalizi son stati trafugati dall’abitazione del titolare, Nico Acampora, che su Facebook ha risposto così ai ladri: “Buon Natale a chi ci ha derubato”. Il progetto Pizzaut nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare uno spazio d’inclusione e di lavoro pere ragazze con l’autismo. Il titolare Nico Acampora offre un posto di lavoro e l’opportunità di imparare un mestiere ai suoi giovani. Ed è stato ripagato così ...

pdicosimo : Rubati 100 panettoni e pandori alla pizzeria dei ragazzi autistici. «Ma non ci hanno tolto il sorriso» - MarcoTuniz : RT @fpizzul: Rubati 100 panettoni e pandori alla pizzeria dei ragazzi autistici di Cernusco sul Naviglio. Partita una raccolta fondi. Facc… - Marcellari77 : @cremino01 Capitò la stessa cosa con un mio ex amico. Gli diedi 100 € (allora ne prendevo 96 al mese come servizio… -