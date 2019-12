Romina Power: "Sanremo? Non so se ci sarò" - (Di venerdì 20 dicembre 2019) Carlo Lanna Come riportano le prime indiscrezioni, potrebbe saltare l'ospitata di Romina Power al Festival di Sanremo, ma le news sono in continuo aggiornamento Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo, il primo condotto da Amadeus dopo il Baglioni Bis. Sono pochissime le indiscrezioni in merito. Non solo ancora non si conosce il nome dei 22 big in gara (che verranno rivelati il 6 gennaio), anche la lista degli ospiti è molto lacunosa. Secondo le prime indiscrezioni, persino la partecipazione di Romina Power potrebbe essere a rischio. A Sanremo 2020 insieme a lei è stato invitato anche Al Bano. Fino a qualche mese fa si vociferava che la celebre coppia del gossip e della musica leggera avrebbe preso parte al Festival come big, poi la smentita. Sia Romina Power che Al Bano ora dovrebbero intervenire alla Kermesse in qualità di ospiti, regalando al ...

