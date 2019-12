Leggi la notizia su leggo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il cadaveredi un uomo è statoa unieri sera alla periferia di. È accaduto in via Giacomo Brodolini, in zona. Sul posto la...

wandererkite : RT @musicsmyoxygen: ???????? Raga questi gattini ancora non hanno trovato una casa quindi vi prego aiutatemi a diffondere la voce perché mi rif… - leggoit : Roma, trovato un corpo carbonizzato sotto un cavalcavia a Nuovo Salario - MediasetTgcom24 : Roma, trovato un uomo carbonizzato sotto un cavalcavia #Roma -