Roma | barman pestato da due pugili | «Dopo 48 ore questi sono a piede libero Perché?»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019). Picchiato da due clienti soltantoaveva negato loro da bere quando il bar era ormai chiuso. È quanto successo a Massimiliano Idolo,e cantautore picchiato, nella notte di sabato 14 dicembre 2019 da dueentrati in un locale dell’Eur dovelavorava. Come riportato da Il Messaggero il giovane ha subito un delicato intervento maxillo-facciale con l’inserimento di due placche di titanio. Il bollettino medico suo assomiglia piuttosto ad un report di guerra: dal trauma cranico a due spacchi sul volto ricuciti con sei punti di sutura, fino alla sospetta lesione del bulbo oculare e a un dolore incessante alla rachide cervicale. Per lui trenta i giorni di prognosi salvo complicazioni. La motivazione? Una sola, aver spiegato a dueventenni, che si allenano alla Montagnola, che non poteva più servire alcoliciil bar era chiuso., ...

paolodeluca72 : che poi, a ben guardare, queste due notizie su @corriereroma sono collegate tra loro. - JobitalyRoma : Offerte di lavoro SETTORE BAR - 79_Alessio : RT @hatanticieli: Fila al bar della stazione Roma termini, dietro di me una ragazza: non so se sono più deficenti i cassieri o i barman. M… -