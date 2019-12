Roma | banda della droga sui social network | arrestati tre giovani

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tresono statiper detenzione e spaccio di. Vendevano la sostanza stupefacente online come veri addetti alla pubblicità, lanciando annunci anche sui. I poliziotti li hanno scoperti e sgominato l'attività illegale a seguito di alcuni controlli in via Casal Lumbroso.

Mary76145135 : RT @dodibatt: Ieri ho avuto l’onore di essere ospite dell'Associazione Nazionale #Carabinieri a #Roma. Ho condiviso il palco con la Banda d… - ninnibera : @pantheon_roma @AleC226 Ma la banda è della polizia di stato!!!!!! - italiano_primo : RT @tanzmax: Fratelli di ’ndrangheta? «Non siamo mafiosi, siamo fascisti…», ha dichiarato #Gaudenzi rivendicando l’appartenenza a una banda… -