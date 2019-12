Rocco Sabelli si dimette da presidente di Sport e Salute | “Sintonia mai nata con il

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dimissioni. Il manager lascia l’incarico didi: “Sintonia maicon il ministro Spadafora”. ROMA – Dimissioni. Al termine di una lunga riflessione il manager ha deciso di fare un passo indietro dadi, che con il governo Conte-1 ha preso il posto di Conte Servizi. L’ormai ex numero uno ha comunicato la sua decisione di lasciare l’incarico visto la sintonia maicon il ministro Spadafora. L’ex Alitalia era stato inserito in questo ruolo da Giancarlo Giorgetti ma con il nuovo esecutivo non è mai decollato il rapporto. Le dimissioni sono state quasi obbligate per consentire al governo giallo-rosso di trovare un nuovo manager da inserire alla guida di Coni e Servizi. La lettera delle dimissioni invita al ministro Gualtieri La lettera delle dimissioni è ...

