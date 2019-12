Roberto Rosso espulso da Fratelli d’Italia Meloni | «La ‘ndrangheta ci fa schifo | mi

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) «ha aderito ad’Italia da poco più di un anno. Apprendiamo che stamattina è stato arrestato con l’accusa più infamante di tutte: voto di scambio politico-mafioso. Mi viene il voltastomaco. Mi auguro dal profondo del cuore che dimostri la sua innocenza, ma annuncio fin da ora ched’Italia si costituirà parte civile nell’eventuale processo a suo carico. Ovviamente, fin quando questa vicenda non sarà chiarita,è da considerarsi ufficialmente fuori da FdI». Queste le parole di Giorgiasu, assessore ai Diritti civili della Regione Piemonte, a lungo parlamentare di Forza Italia, candidato sindaco di Torino negli anni ’90, e poi transitato indi Giorgia, accusato di voto di scambio politico-mafioso nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Torino. «Io e tantissimi ...

fanpage : Ndrangheta, arresti in Piemonte: arrestato l'assessore Roberto Rosso di Fratelli d’Italia - fattoquotidiano : Roberto Rosso, chi è il ‘ras di Vercelli’ arrestato per voto di scambio: gli inizi con la Dc, una vita in Forza Ita… - Agenzia_Ansa : Voto di scambio, #Gdf sta eseguendo in Piemonte 8 ordinanze di custodia. Tra gli arrestati c'è anche un assessore d… -