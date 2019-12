Roberto Rosso | chi è il ‘ras di Vercelli’ arrestato per voto di scambio | gli inizi con la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Entrato in politica a 19 anni, oggi che ne ha 59 viene definito il “ras di Vercelli“. Nel mezzo un’esperienza che parte dalla Democrazia cristiana, passa per Forza Italia e recentemente arriva a Fratelli d’Italia. Fino all’arresto nell’ambito di un’operazione contro la ‘ndrangheta, con l’accusa didiriguardo alle ultime elezioni regionali in Piemonte. È l’identikit di, attualmente assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale, delegificazione dei percorsi amministrativi, affari legale e contenzioso, emigrazione e diritti civili. Prima,è stato a lungo parlamentare di Forza Italia. Con il partito di Silvio Berlusconi nel 1994 è entrato in Parlamento, mentre è recente il passaggio in Fratelli d’Italia, di cui è capogruppo anche in Consiglio comunale a Torino.è infine vice sindaco del suo ...

Agenzia_Ansa : Voto di scambio, #Gdf sta eseguendo in Piemonte 8 ordinanze di custodia. Tra gli arrestati c'è anche un assessore d… - Corriere : ‘Ndrangheta, arrestato ex candidato sindaco di Torino Roberto Rosso - fanpage : Ndrangheta, arresti in Piemonte: arrestato l'assessore Roberto Rosso di Fratelli d’Italia -