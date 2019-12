Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Natura è anche performance ed efficacia. Lo dimostra una linea di cosmetici naturali certificati, assolutamente innovativa per l'Europa, interamente ideata e prodotta da Beiersdorf, storica casa di Amburgo, inventore del moderno trattamento della pelle. Passato glorioso, con oltre un secolo di successi di mercato, presente vegan, sostenibile e dinamico. Florena Fermented Skincare è frutto di un progetto al 100%in, pensato e sviluppato dal Team Beiersdorf Italia. In base alle ricerche di mercato, nel marchio la donna italiana si riconosce in pieno: alcune consumatrici pensano persino che Florena sia il nome di una persona. Ma la vera novità è la fermentazione: una frontiera assolutamente nuova per il mercato europeo come ci spiega Lorenzo Ronchi, head of Florena Fermented Skincare presso Beiersdorf."Il prodotto crede nel potere della natura e la fermentazione è un ...

FiorellaMannoia : Quella in corso nella Siria del Nord è una vera pulizia etnica dell’esercito turco contro i curdi e altri popoli. L… - ilfogliettone : Rivoluzione nella cosmesi made in Italy - - Ivanbellavista2 : Ti svegli un mattino e decidi di cambiare. C’è un sortilegio dentro il cuore, un sussurro nei polmoni, una chiamata… -