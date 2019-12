Rivelo | Cecilia Rodriguez | ‘Francesco Monte mi aveva vietato molte cose’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Torna in televisione su Real Time con una promozione in prima serata il programma di interviste, condotto da Lorella Boccia. Nella prima puntata in onda giovedi 19 dicembre alle 21:10 nel salotto a raccontare la sua vita èe il matrimonio con Ignazio Moser: ‘Sono un po’ frenata’ La più piccola dei fratellisi scopre e alle domande della conduttrice sul possibile matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, rivela: “Matrimonio? Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”.e la bulimia “Quando sono arrivata in Italia ho iniziato a fare la modella e un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una dieta. Mi levarono tutto ...

trash_italiano : CECILIA RODRIGUEZ HA DAVVERO DETTO CHE GDL E IANNONE STANNO BENE INSIEME PERCHÉ SONO ALTI 'UN METRO E UNA BANANA' #Rivelo - marcoluci1 : RT @lamescolanza: Cecilia Rodriguez a Rivelo, la verità sulla lite con Giulia Salemi e i problemi alimentari - lamescolanza : Cecilia Rodriguez a Rivelo, la verità sulla lite con Giulia Salemi e i problemi alimentari -