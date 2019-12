Ritratto della giovane in fiamme: trama, cast e anticipazioni del film (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ritratto della giovane in fiamme: trama, cast e anticipazioni del film Il 19 dicembre 2019 è stato distribuito al cinema il quarto film della regista francese Céline Sciamma. Il lavoro cinematografico, ambientato in Francia nella seconda metà del 1700, vede come protagoniste le attrici Noémie Merlant, Adèle Haenel e Valeria Golino. Attraverso gli occhi e la sensibilità di una pittrice, Marianne, sarà svelata la controversa personalità della giovane Heloise, costretta contro la sua volontà a sposare un nobile milanese. Quando la madre della fanciulla chiederà a Marianne di dipingere in segreto un Ritratto di sua figlia, si verrà a creare tra le due donne un’intimità tale da condurle verso un turbinio di emozioni mai provate fino ad allora. Hammamet: trama, cast e anticipazioni del film in uscita nel 2020 Ritratto della giovane in fiamme: trama del film di Celine Sciamma ...

Leggi la notizia su termometropolitico

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ritratto della