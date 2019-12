Rissa tra giovani in via Traiano, arriva la Municipale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio lungo via Traiano, nei pressi del cinema San Marco, dove si è scatenata una Rissa che ha visto coinvolto un gruppo di quindicenni e un diciannovenne. Schiaffi, pugni e urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti per sedare l’acceso confronto insieme al titolare del bar presente nell’atrio del cinema. Alcuni dei ragazzi avrebbero addirittura utilizzato delle stampelle per avere la meglio nell’intenso conflitto. Cinque minuti di fuoco, interrotti dall’arrivo di due agenti della Municipale, accorsi sul posto per sincerarsi della situazione e in seguito passati a interrogare i giovani sulle cause scatenanti della Rissa. Ai rilievi non ha comunque fatto seguito alcun provvedimento in quanto ha prevalso il buonsenso. Quello odierno non è il primo ...

