Risolto il mistero della Torre di Pisa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Chi è l’autore della Torre di Pisa? È questa la domanda che gli studiosi si sono posti. Giorgio Vasari aveva già ipotizzato in precedenza che l’autore dell’opera che oggi simboleggia la città fosse Bonanno Pisano. Giulia Ammannati, ricercatrice, ha pubblicato un libro in cui spiega come ha scoperto che la teoria del Vasari era quella corretta. La Torre di Pisa di Bonanno Pisano Il simbolo di Pisa si deve a Bonanno Pisano, scultore e architetto attivo tra l’ottavo e il nono decennio del XII secolo. Giulia Ammannati, racconta La Nazione, è una ricercatrice di paleografia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e di recente ha pubblicato un libro che svela il mistero dietro alla Torre pendente, famosa in tutto il mondo, dal titolo Menia Mira Vides. Il Duomo di Pisa: le epigrafi, il programma, la facciata. L’iscrizione Ma come ha fatto a risolvere l’enigma? La ricercatrice è ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Risolto mistero