Rinnovi come se piovesse (Di venerdì 20 dicembre 2019) Non uno, non due, ma ben sei Rinnovi potenzialmente in arrivo in casa Napoli. Zielinski (in scadenza nel 2021), Milik (2021), Callejón (2020), Maksimovic (2021), Luperto (2023) e Mertens (2020) potrebbero prolungare le rispettive esperienze in azzurro. Sei calciatori, Ne parla Radio Kiss Kiss Napoli, emittente convinta che nessuno dei succitati giocatori partirà a gennaio. Spesso si è discusso di come la situazione contrattuale di tanti azzurri protagonisti dell’ammutinamento stesse condizionando il rendimento e le prestazioni di tutta la squadra. Sciolto questo nodo, il Napoli dovrebbe tornare a essere una big a tutti gli effetti. Con un ruolino di marcia da big, dunque. Bisogna assolutamente recuperare una decina di punti in campionato. Con la consapevolezza di non avere le ore contate, molti elementi saranno maggiormente propensi a dare il meglio, anche perché c’è pur ...

