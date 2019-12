Rifiuti nel Mediterraneo | una rete di collaborazione tra Italia | Tunisia e Libano

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Costruire unadifraper favorire la riduzione deimarini: questo l’obiettivo del progetto COMMON (COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean sea), finanziato dall’Unione Europea tramite il programma ENI CBC MED con 2.2 milioni di euro presentato ieri a Monastir. Il progetto vede coinvolti Legambiente, nel ruolo di capofila, l’Università di Siena, l’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare di Tunisi, l’Istituto agronomicodi Bari, l’ONG libanese Amwaj of the Environment, l’Università di Sousse e la riserva naturale di Tyre, in. L’obiettivo comune è la riduzione del marine litter utilizzando i principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere (ICZM) in 5 aree pilota, pianificando l’uso e il monitoraggio ...

