“Ricoverato in ospedale”. Royal Family in apprensione: le condizioni del principe (Di venerdì 20 dicembre 2019) I sudditi inglesi sono preoccupati dalle ultime notizie circolate in queste ore. Il marito della regina Elisabetta, principe Filippo, è attualmente ricoverato in ospedale. Si trova in un nosocomio della capitale Londra, come confermato da una nota stampa di Buckingham Palace. Secondo le prime indiscrezioni, non è stato colpito da malori e non è stato trasportato in emergenza. Dunque vediamo cosa stia succedendo. Il 98enne è stato ricoverato in via precauzionale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Tenuto conto della sua età molto avanzata, i medici vogliono agire con estrema cautela perché anche un piccolo malanno può costare caro. Pare comunque che il duca di Edimburgo non stesse benissimo fisicamente già nelle scorse settimane. Ecco in che stato si trovava fino a qualche ora fa. (Continua dopo la foto) Da un po’ di tempo sembra convivesse con un raffreddore molto potente e ...

