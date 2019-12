Rete 5G, Copasir: “Il governo valuti di escludere aziende cinesi per tutelare i cittadini e la sicurezza”. Fraccaro: “Ne terremo conto” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Copasir lancia un allarme preoccupante sul rischio che le aziende cinesi che operano nel 5G in Italia possano girare al loro governo “informazioni e dati sensibili riconducibili a cittadini, enti e aziende italiani”. E il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro raccoglie, assicurando che Palazzo Chigi “non potrà non tener conto” della relazione del comitato di controllo sull’attività dei servizi segreti. Sul tavolo c’è ancora una volta il ruolo di produttori come Huawei nello sviluppo della nuova tecnologia wireless 5G in Italia. Giovedì il comitato ha messo nero su bianco i timori che la tecnologia dei prossimi anni, nelle mani sbagliate, possa diventare lo strumento per colpire le infrastrutture del paese. “Il governo non potrà non tener conto della relazione del Copasir sui rischi della tecnologia 5g in tema di ...

