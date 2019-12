Referendum sul taglio dei parlamentari | in ballo ci sono le sorti della legislatura

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Trattative in corso in Parlamento per evitare ilsuldei. Incile. Ilsuldeicontinua ad agitare la maggioranza di governo, consapevole del fatto che qualcuno possa approfittaresituazione per andare al voto anticipato. Non è tutto. Tra i firmatari cianche esponenti del Pd, che imbarazzano e non poco i pontierimaggioranza. Ma cherimasti coerenti a quelle che erano le idee dei dem prima del governo con il Movimento 5 Stelle.suldei, trattative in corso in Parlamento Tra senatori in fuga e quelli contattati per ritirare la firma dalla richiesta di, in Parlamento è iniziata una lunga e prolungata contrattazione, contatti segreti, adescamenti, proposte e controproposte. Come nei migliori film di spionaggio. Al ...

ignaziocorrao : A quanto pare non mollano. Si farà il #Referendum sul taglio dei parlamentari e decideranno gli italiani se mantene… - FedericoDinca : La raccolta firme per il referendum sul #TagliaParlamentari pare abbia raggiunto il numero necessario. Ben venga la… - you_trend : ?? Ecco i nomi dei 65 senatori che hanno firmato per chiedere il #referendum confermativo sul taglio del numero di… -