Rapina nella notte a Milano | in quattro lo accerchiano per rubargli il Rolex e migliaia

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un uomo è stato accerchiato eto ala scorsain zona San Siro: la vittima, un 26enne di nazionalità serba, era in compagnia di una ragazza quando è rimasto vittima di un pestaggio da parte diuomini che gli hanno portato via un, diversedi euro e il suo iPhone.

LadyNera89 : @Poison_Kiss_QN Masa e Ren ballano per schivare laser e fare una rapina. Come del resto Tokiya e Otoya cantano nell… - llyfrausandrain : trama: La storia narra gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa e originale: irrompere nella Fábrica Nacio… - mauriziofabi99 : RT @salvatore1953: @salvatore1953 SALVINI INDAGATO LA STORIA E' ESILARANTE, SE FOSSE COME DICE IL TRADITORE, I 5 STELLE NELLA IPOTETICA RA… -