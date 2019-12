Raiola: «Real Madrid su Pogba. Ma vuole vincere allo United» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il noto agente Raiola ha parlato del futuro di Pogba: «In estate il Real Madrid su di lui. Ora vuole vincere al Manchester United» Mino Raiola ha parlato del futuro di Paul Pogba: «Paul scegliendo il Manchester United è tornato a casa. Sarebbe potuto andare ovunque, ma ha scelto col cuore. È una bella persona. Ora vuole avere successo ed essere felice in Inghilterra». «C’è stato un forte interesse da parte del Real Madrid e il Manchester non lo ha lasciato andare. A me è dispiaciuto, perché penso che Paul essendo francese come Zidane avrebbe creato un fattore importante per la storia del calcio transalpino», ha dichiarato il noto agente al The Telegraph. Leggi su Calcionews24.com

