Rai | “Sistemi sicurezza aziendali sono integri” Usigrai | “Ministro Gualtieri faccia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Non risultano azioni che abbiano compromesso l’operatività e l’integrità dei sistemi”. La Rai, in una nota, risponde alle accuse di scarsamosse dal presidente Marcello Foa durante la sua audizione di fronte alla commissione di Vigilanza in merito alla tentata truffa nei suoi confronti, ad aprile, da parte di un finto ministro Giovanni Tria. L’, dopo le rivelazioni riguardanti le versioni contraddittorie fornite da Foa e dall’amministratore delegato dell’azienda pubblica, Fabrizio Salini, che hanno spinto la commissione presieduta da Alberto Barachini a trasferire tutta la documentazione prodotta in Procura, chiede la convocazione del consiglio di amministrazione e al ministro dell’Economia, Roberto, di far sapere “se ritiene Foa ancora il proprio rappresentante nel cda”. Nel testo diffuso da Viale ...

