Raggi | avanti per completare una delle opere più importanti di Roma | bene ok Cipe

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019)– “La metro C arrivera’ fino a piazza Venezia. È stato infatti confermato il finanziamento statale di circa 10 milioni di euro che avevamo annunciato poche settimane fa”. Cosi’ sulla sua pagina Facebook il sindaco di, Virginia. “Le talpe non si fermeranno e prolungheranno quindi i tunnel fino al cuore della citta’- ha aggiunto- È un’ottima notizia per la Capitale, per i cittadini e per i turisti che potranno arrivare in pieno centro anche con la terza linea metropolitana. Ilha deliberato oggi lo stanziamento per la realizzazionegallerie. Andiamoperunapiu’”. L'articoloperunapiùdiokproviene daDailyNews.

virginiaraggi : Oggi ho fatto gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo alle dipendenti e ai dipendenti di Ama. L'impegno di Ro… - virginiaraggi : #StradeNuove va avanti con via Ostiense, l’importante arteria di traffico nel quadrante sud-ovest della nostra citt… - beyourpriority : che poi a parte gli scherzi, Maria Curie, colei che ha scoperto che il dna è formato da una doppia elica, è morta p… -