Raccolta umido nei giorni di festa | ecco il programma per le utenze private e commerciali

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In esecuzione dell’Ordinanza nr. 118136 prot. n. 178/2019 emessa dal Sindaco in data 18/12/2019, l’Asia comunica che, per evitare all’utenza di trattenere in casa il rifiutoper tutto il periodo per la prevista chiusura o riduzione di orario di apertura neifestivi degli impianti, per il solo periodo che va dal 21/12/2019 al 01/01/2020 i calendari dellaporta a porta della frazione organica sono così modificati: Si anticipa alle domeniche 22/12/2019 e 29/12/2019 laporta a porta della frazione dell’con la conseguente soppressione dei servizi dinelle giornate del 25/12/2019 e 01/01/2020 e pertanto: ledomestiche e non domestiche servite dallaporta a porta rientranti nella ZONA A (CAPODIMONTE, CRETAROSSA, PACEVECCHIA, ATLANTICI-MELLUSI, VIA AVELLINO, C/DA FONTANELLE, ...

