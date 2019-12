Quello che forse non avete mai sentito nella musica di Star Wars

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) John Williams (foto: Mathew Imaging/WireImage/Getty Images) Facciamo un gioco. Provate a chiudere gli occhi e a pensare all’inizio di un qualsiasi episodio della saga di. Cosa vedete? Scritte in giallo che si allontanano? E, ancora più importante, cosa sentite? Immaginerete sicuramente la melodia famosissima del pluri-premio Oscar John Williams, che viene diffusa sul nostro pianeta (e magari anche in altre galassie lontane lontane) da oltre 40 anni. Ma continuiamo il nostro esperimentole. Pensate a Darth Vader, l’Anakin Skywalker che ha abbracciato il lato scuro della Forza, o alla fiera Leia, principessa e generale della Resistenza. Quali melodie vi girano in testa? Sono note diventate parte della cultura pop mondiale: nate semplicemente per accompagnare un film, ora vivono di vita propria e hanno ispirato diverse generazioni. All’inizio della produzione di...

