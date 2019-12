Quella rotta dimenticata dei migranti

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nell’immaginario collettivo europeo, siamo abituati a pensare come le rotte migratorie dall’Africa e dell’Asia si riducano al massimo a due flussi: quello balcanico e quello mediterraneo, che si suddivide a sua volta tra la tratta Libia-Italia e la tratta Marocco-Spagna. Tuttavia l’instabilità politica della Libia e le dure condizioni a cui sono sottoposti ihanno spinto i popoli africani a cercare altre strade: spesso però ancora più pericolose. Una di queste, nella quale si è recentemente sviluppata una tragedia che ha visto la morte di almeno 62 persone, èche porta all’arcipelago delle Isole Canarie, cancello per entrare nell’Unione europea. Le difficili condizioni dell’Oceano atlantico e l’imbarcazione improvvisata non hanno permesso aigambiani di raggiungere Tenerife, naufragando al largo delle coste della ...

