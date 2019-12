Quarto grado | Anticipazioni della puntata di venerdì 20 dicembre

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il programma a cura di Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, “” andrà in onda stasera 20in prima serata su Rete 4 Stasera20nuovo appuntamento con, l’ultimo del 2019, su Rete 4 in prima serata. I temiserata Si parlerà in studio … L'articolodi20proviene da www.meteoweek.com.

MusicTvOfficial : #QuartoGrado, 20 dicembre 2019: anticipazioni puntata, casi Sacchi e Gambirasio ???? - GeMa7799 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su @rete4 ultimo appuntamento dell'anno con @QuartoGrado Al centro della puntata il caso di Luca Sacch… - QuiMediaset_it : In prima serata su @rete4 ultimo appuntamento dell'anno con @QuartoGrado Al centro della puntata il caso di Luca S… -