Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le retribuzioni deglicrescono adi lumaca. Se rapportiamo i nostriall'inflazione serve lavorare di più per comprare le stesse cose

sole24ore : Quanto guadagnano gli italiani? 11,25 euro all’ora. Le retribuzione non tengono il passo del costa della vita… - gamba_davide : Quanto guadagnano gli italiani? 11,25 euro all’ora. Gli stipendi non tengono il passo del costo della vita - SalvatoreFusco : RT @24infodata: Quanto guadagnano gli italiani? 11,25 euro all'ora. Gli stipendi non tengono il passo del costo della vita -