Quanto costa alle assicurazioni il cambiamento climatico

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019)e climate change: casa devastata dall’uragano Irma (ph: Paul Brenna, Pixabay) Tempeste tropicali a latitudini mediterranee, estati che durano fino a ottobre inoltrato, inverni ridotti a poche settimane. La maggioranza degli scienziati ritiene che il modello di sviluppo perseguito dall’umanità abbia contribuito in maniera decisiva all’aumento in frequenza e intensità di fenomeni climatici estremi. Le politiche di sostenibilità ambientale delle aziende, quando esistono, spalmano ilsu orizzonti decennali: si comincia con passi prudenti per arrivare, lentamente, a coinvolgere metodi produttivi, organizzativi, di approvvigionamento. Ma c’è un settore economico di primo piano che ha urgenza di affrontare il problema nell’immediato e nella maniera più radicale possibile. La ragione è economica, ça va sans dire. Si tratta delle. Vaia, la ...

matteosalvinimi : Inchiesta vergognosa: quanto costa ai cittadini italiani questa caccia alle streghe in termini di uomini, spreco di… - fattoquotidiano : M5s, Ugo Grassi lascia e passa alla Lega. Di Maio: “Dica quanto costa un senatore al chilo” - borghi_claudio : @christi35368370 @marcocongiu Si come no, dillo ai risparmiatori etruria se non c'è stato bail in (pure prima del r… -