PSA - La nostra intervista ad Andrea Ciucci

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Primi undici mesi del 2019 positivi per tutti i marchi del gruppo PSA nel mercato italiano. Scendendo nel dettaglio dei brand, infatti, vediamo che la Peugeot ha immatricolato nel nostro Paese 102.436 vetture, con una crescita dell1,16% sullo stesso periodo dellanno precedente e una quota pari al 5,77% del totale; la Citroën, 81.196 vetture (+4,64%, quota del 4,57%); la Opel, 93.229 vetture (+3,83%, quota del 5,25%); la DS, 3.982 esemplari (+63,26%, quota dello 0,22%; tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco laad, direttore vendite B2B e usato del PSA Group in Italia.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fa per il 2020? A fine novembre, i risultati facevano registrare una crescita sia di volumi sia di market share per tutti i marchi del gruppo, a dimostrazione che il mercato ci sta dando il giusto ...

BencivengaPierf : RT @lapoelkann_: Auguro a ENTRAMBI di essere SEMPRE l’uno con l’altro come Batman & Robin insieme per #FCA, per #PSA, per l’automobile, per… - paolovarsi1 : ACCORDO FCA-PSA/ Una sconfitta per la nostra industria dell’auto, ecco le prove - Bouchareb05 : RT @FranceenItalie: ''L’accordo PSA/FCA è una buona notizia per la Francia, per l’Europa e per la nostra industria automobilistica. La Fran… -