Prossimo turno Ligue 1 2019 2020 | orari partite | calendario e diretta tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)tv La 19esima giornata di1 verrà disputata tutta in contemporanea: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di sabato 21 dicembre. LEGGI ANCHE:Bundesliga:tv1: impegni abbordabili per PSG e Marsiglia Il Paris Saint Germain si ritrova – come ogni anno – a guardare tutte le squadre dall’alto verso il basso, conducendo un campionato quasi a senso unico: la prima inseguitrice è già distante 7 punti, ma i parigini hanno anche un incontro da recuperare. Impegno abbordabile per la squadra di Tuchel: Mauro Icardi cercherà il nono gol in campionato contro il non irresistibile Amiens, reduce da quattro sconfitte consecutive. Partita sulla carta senza storia anche per il Marsiglia, che prova a dare un senso a ...

