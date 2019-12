Promozione, l’Edil Appia torna alla vittoria: battuta Marcianise 76-39 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dopo cinque sconfitte di fila ritorna alla vittoria l’Edil Appia Basket Sant’Agnese che tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo ha battuto il Nuovo Basket Marcianise per 71 a 49. Match che ha visto i ragazzi della presidentessa Manganiello avanti nel punteggio sin dalla a due e padroni del gioco per tutti i 40’. Dopo un primo quarto equilibrato ma sempre condotto in testa, i sanniti allungavano oltre la doppia cifra già nella seconda frazione (41-29 al 20’). Il break decisivo arrivava però al ritorno dal riposo lungo quando il 22 a 5 di parziale portava il punteggio sul 63-34 al 30’ e di fatto chiudeva l’esito del match regalando gli ultimi 10’ di pura accademia nei quali ancora una volta ha avuto la meglio la difesa degli uomini di coach Mirra. Il 76-39 finale fa ripartire quindi alla grande la marcia dell’Edil Appia ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Promozione l’Edil