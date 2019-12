Promesse al vento e anomalie | l’assurdo sfratto della Pallamano Benevento

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiMai come in questo caso è utile partire dalla notizia: laBenesarà sfrattata dal PalaFerrara. Un provvedimento forte, improvviso, dalle tempistiche anomale. La società del presidente Carlo La Peccerella dovrà lasciare la struttura del Rione Ferrovia entro lunedì 23 dicembre, poco prima di Natale e nel bel mezzo dell’attività agonistica che come ogni anno la vede tra le protagoniste assolute del centro-sud. Più volte, nelle scorse settimane, abbiamo affrontato il tema legato al palazzetto di via Adua, oggetto di una contesa aspra e dai contorni ingarbugliati. La convenzione tra i giallorossi e il Comune è scaduta lo scorso mese di agosto, ma nel frattempo la gara per stabilire un nuovo gestore – a cui laBenenon ha potuto partecipare per morosità pregresse – si è risolta con un nulla di fatto. A quel punto ...

