Processo Casamonica | 14 condanne in abbreviato | riconosciuta agevolazione associazione

romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Quattordicie due assoluzioni. Questa la sentenza delal clanper i 16 imputati che hanno scelto il rito, del gup di Roma Angela Gerardi nell’ambito di uno dei filoni delle indagini sul clan, della Dda di Roma, coordinate dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino e dai sostituti procuratori Giovanni Musaro’ e Stefano Luciani. Per i condannati sono state riconosciute le aggravanti del metodo mafioso e dell’dell’mafiosa. La pena piu’ alta e’ stata inflitta a Roccocondannato a 9 anni e 4 mesi. Otto anni invece a Domenico Strangio, il calabrese della Locride accusato di rifornire di droga il clan. Condannato anche un notaio imputato nel procedimento a cui pero’ non sono state riconosciute le aggravanti. Tre i patteggiamenti a due anni. La Procura ...

