Principe Filippo ricoverato in ospedale: ore di apprensione per il marito della Regina Elisabetta (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra, è ricoverato in ospedale: non si conoscono ancora le cause, ma sembra che sia una decisione “precauzionale” dei medici, almeno questo riporta la BBC I sudditi sono ovviamente in apprensione, soprattutto perché resta da capire cosa sia realmente successo al marito della Regina Elisabetta. Da Buckingham Palace non sembrano arrivare notizie preoccupanti dal palazzo si evince che “Il Principe Filippo è in ospedale per un’osservazione e ricovero per una condizione pre-esistente. Si tratta di una misura precauzionale raccomandata dal medico di famiglia reale” Il Duca di Edimburgo si trova ricoverato presso la struttura dell’ospedale di Marylebone il King Edward VII. L’uomo, recentemente si ...

